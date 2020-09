Salvatore Esposito, da Gomorra a Steven Spielberg: "Ci siamo incontrati nel suo ufficio" (Di martedì 8 settembre 2020) Salvatore Esposito oltre a coronare il suo sogno di diventare attore e riuscito ad incontrare ad Hollywood uno dei suoi miti: il regista Steven Spielberg Grazie al successo di Gomorra Salvatore Esposito è riuscito ad incontrare uno dei suoi miti: l'attore napoletano ha raccontato di essere stato ricevuto da Steven Spielberg che si è complimentato con lui per l'evoluzione del suo personaggio nella serie, il boss Gennaro Savastano. Gomorra - La Serie ha debuttato su Sky nel maggio del 2014 e nello stesso anno la serie è stata venduta in 50 paesi. L'anno dopo sono i paesi in cui è stata distribuita la serie tratta dal libro di Roberto Saviano sono diventati 113. Il successo mondiale di ... Leggi su movieplayer

