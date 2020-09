"Salici ora". La nave dei migranti col coronavirus? Mario Giordano ride in faccia al renziano poi lo ammutolisce in diretta (Di martedì 8 settembre 2020) Prima gli ride in faccia, poi Mario Giordano sbatte davanti a Davide Faraone un pensiero che molti italiani, non solo i cosiddetti sovranisti, condividono sul tema dell'immigrazione. Ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica, il conduttore di Fuori dal coro interviene con l'esponente di Italia Viva, ex Pd, che un anno fa salì a bordo della Sea Watch, per portare la solidarietà della sinistra alla capitana Carola Rackete, che di lì a poche ore sarebbe sbarcata con il suo carico di migranti violando il blocco imposto dal ministro degli Interni in carica Matteo Salvini. Oggi la situazione si sta ripetendo, con due varianti: al governo ci sono Pd e Italia Viva e i migranti "sotto sequestro" sulle navi-quarantena spedite in Sicilia dal Viminale hanno il ... Leggi su liberoquotidiano

Kyoko25162590 : Ora la notte abbandona la luna sotto i salici -

Ultime Notizie dalla rete : Salici ora Incidente stradale alle porte di Foggia: violento impatto nei pressi dell'ex Hotel Salice, c'è un ferito FoggiaToday La visita di Orlando alla Festa de l’Unità

REGGIOLO Dopo oltre 30 anni la “Festa de l’Unità” è tornata a Reggiolo, al Parco Salici con incontri, spettacoli e un ristorante che propone le specialità delle rezdore di Brugneto come i cappelletti ...

Sgomberi e aule nel refettorio, all’Ic Via dei Salici si lavora per la ripresa della scuola

SECONDARIA DANTE –I lavori edili più rilevanti riguardano la scuola secondaria Dante Alighieri che a partire dal 14 settembre dovrà accogliere 460 alunni con le nuove regole anti-contagio. Gli operai ...

REGGIOLO Dopo oltre 30 anni la “Festa de l’Unità” è tornata a Reggiolo, al Parco Salici con incontri, spettacoli e un ristorante che propone le specialità delle rezdore di Brugneto come i cappelletti ...SECONDARIA DANTE –I lavori edili più rilevanti riguardano la scuola secondaria Dante Alighieri che a partire dal 14 settembre dovrà accogliere 460 alunni con le nuove regole anti-contagio. Gli operai ...