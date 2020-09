Salerno, contrasto alla prostituzione: arrestata cittadina nigeriana (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella nottata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, nell’ambito dei predisposti servizi volti a contrastare il fenomeno della prostituzione, è intervenuto nei pressi dello stadio Arechi, dove era stata segnalata al Numero Unico di Emergenza 112 una rissa con il ferimento di una donna. Giunti sul posto, gli operatori hanno tratto in arresto I.F., di anni 25, cittadina nigeriana, individuata quale responsabile dell’aggressione di una sua connazionale, A.J., di anni 29, rimasta ferita a seguito dei colpi ricevuti con i cocci di una bottiglia di birra. Trasportata in ospedale dal personale medico del 118, la vittima, dopo ... Leggi su anteprima24

Il Tribunale di Salerno conferma la nullità totale del contratto fideiussorio in contrasto con l'articolo 2 della Legge n. 287/1990, anche se la domanda è stata formulata per la prima volta in sede di ...è a tutti nota la sussistenza del principio normativo di cui in oggetto, in seno alla FIGC, che pur nella sua primigenia formulazione, doveva intendersi quale norma attuativa dell’art. 7 co. 7 e co. 8 ...