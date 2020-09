Sal Da Vinci, il video dell’aggressione in aliscafo al vaglio delle forze dell’ordine (Di martedì 8 settembre 2020) Il cantante Sal Da Vinci è intervenuto su Instagram a spiegare i contorni della lite esplosa in aliscafo, mentre tornava a Napoli dopo uno spettacolo nell’isola di Procida. L’artista, che ha dichiarato di essere stato aggredito, colpito e minacciato, si sarebbe poi recato in ospedale insieme al figlio per farsi medicare. Lo sfogo è arrivato via social, in un lungo comunicato con cui ha tratteggiato la cornice dello spiacevole episodio ora al vaglio delle forze dell’ordine. Sal Da Vinci, in Rete il video della lite in aliscafo Sui social è spuntato un video della lite esplosa a bordo di un aliscafo da Napoli a Procida, episodio che ha coinvolto anche il cantante Sal Da ... Leggi su thesocialpost

NapoliToday : #Cronaca Lite con pugni sull'aliscafo, Sal Da Vinci: 'Si tenta di distorcere la verità' - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Aria Di Dolore di Sal Da Vinci! Sintonizzati ora. - Notiziedi_it : L’aggressione a Sal Da Vinci «catturata» da tre video - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Sto cercanno ancora di ANDREA SANNINO, SAL DA VINCI! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: ANCHE SE NON CI SEI di SAL DA VINCI! Sintonizzati ora. -