Sakara su Colleferro: “Basta criminalizzare le MMA. Nostro sport si fonda sul rispetto” (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – Sul banco degli imputati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte non ci sono solo i cinque ragazzi di Artena, ma anche le arti marziali miste. Nell’orgia di analisi socio-antropologiche sorte dopo l’omicidio di Colleferro, in molti, non potendo spingere forte sul movente razziale (escluso dagli investigatori), hanno puntato il dito contro le MMA. C’è chi come Massimo Giannini ha chiesto addirittura di “chiudere le palestre e bandire le MMA” e chi come Paolo Berizzi sostanzialmente afferma che nella rete delle palestre “gli sport da combattimento si usano per allevare picchiatori militanti” (ovviamente fascisti e razzisti). Su vari quotidiani le MMA sono state descritte con toni simili ai confronti tra gladiatori nell’antica Roma, uno sport da animali ... Leggi su ilprimatonazionale

