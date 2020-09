SACE e Confindustria Lombardia, oggi appuntamento “Il credito per ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio” (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente da SACE in collaborazione con le associazioni Confindustriali regionali, che riunisce oggi in un webinar i Direttori Territoriali delle banche attive nella regione e i Presidenti delle Associazioni Confindustriali della Lombardia. L’obiettivo è condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-19 sulle attività economiche della regione. Oltre a ciò, SACE presenta ai partecipanti i benefici ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : SACE Confindustria SACE e Confindustria Lombardia, oggi appuntamento “Il credito per ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio” Teleborsa SACE e Confindustria Lombardia, oggi appuntamento “Il credito per ripartire: dinamiche ed esigenze del territorio”

(Teleborsa) - Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recen ...

I dati del Pil e del lavoro europeo prima della Bce

Bonomi incontra i sindacati: Primo incontro del nuovo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardier ...

(Teleborsa) - Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recen ...Bonomi incontra i sindacati: Primo incontro del nuovo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardier ...