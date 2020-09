Russia, attacco chimico alla sede dell’oppositore Navalny: tre ricoverati (Di martedì 8 settembre 2020) Russia, attaccata la sede dell’oppositore Alexei Navalny. Due uomini mascherati hanno fatto irruzione e hanno lanciato prodotti chimici contro la folla. In tre sono stati costretti al ricovero. Russia choc: la sede del candidato oppositore Alexei Navalny è stata attaccata. Come informa la stampa locale, nell’edifico politico a Novosibirsk in Siberia, si è registrato il … L'articolo Russia, attacco chimico alla sede dell’oppositore Navalny: tre ricoverati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

