Rotto ancora il legamento crociato. Zaniolo, un dramma sportivo: la rabbia e altri sei mesi di stop (Di martedì 8 settembre 2020) Per Nicolò Zaniolo la peggiore delle notizie: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Confermati i timori che circolavano a caldo, dopo il crac nella partita di lunedì sera tra Italia e Olanda. Insomma, un altro stop di sei mesi. Si tratta di fatto dello stesso infortunio rimediato a gennaio contro la Juventus, in quel caso fu coinvolto l'altro ginocchio. Il romanista nel frattempo è già tornato a casa: nella mattinata di mercoledì 9 settembre, se le condizioni del ginocchio lo permetteranno, si procederà immediatamente con l'operazione". Zaniolo è arrivato a Villa Stuart alle 9 con la fidanzata Sara e un suo collaboratore, all'arrivo zoppicava un po'. All'uscita, evidente il disappunto sul suo volo, la ... Leggi su liberoquotidiano

