Rosanna Vaudetti, che fine ha fatto la mitica ‘Signorina buonasera’. Età, altezza, marito e figli (Di martedì 8 settembre 2020) Non tutti si ricorderanno di lei e, i più giovani forse nemmeno la conosceranno. Rosanna Vaudetti però è stata una figura molto importante nella storia del piccolo schermo italiano, mitica annunciatrice della Rai. Il suo volto ha accompagnato più di una fascia generazionale, sotto gli scintillanti riflettori televisivi, diventando così una delle più famose e memorabili ‘signorine buonasera’. È stata lei la prima persona ad andare in onda nella televisione a colori. Proprio così, la mitica Rosanna Vaudetti è stata la prima italiana ad apparire a colori in televisione. Il grande evento era stato accompagnato dall’annuncio dell’inizio delle Olimpiadi nel 1972, che avrebbero avuto luogo a Monaco di ... Leggi su tuttivip

