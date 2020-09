Ronaldo a Kulusevski: «Spero di fare tanti gol insieme». E lo svedese risponde così… (Di mercoledì 9 settembre 2020) Al termine di Svezia-Portogallo, Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza Questa sera avversari, da domani in poi compagni di squadra pronti a far sognare il popolo juventino. Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski si sono sfidati nella gara valida per la seconda giornata di Nations League e non c’è stata partita. Una splendida doppietta del portoghese ha piegato la Svezia consegnando i tre punti a Ronaldo e compagni. Nel post partita entrambi i giocatori hanno parlato all’emittente televisiva svedese TV4: ecco cosa si sono detti. Ronaldo – «Vedo in Kulusevski un grande potenziale e un grande talento. Sono convinto che Dejan farà del suo meglio e ci aiuterà ... Leggi su calcionews24

tuttosport : #NationsLeague, #Ronaldo batte #Kulusevski e fa 101 con il #Portogallo ? ?? - ChuchoCastroP : RT @TUTTOJUVE_COM: RONALDO incorona KULUSEVSKI: 'Vedo in lui grandissimo talento e potenziale, oggi l'ho visto e mi sono divertito. Segnere… - BiancoNero1905 : RONALDO incorona KULUSEVSKI: 'Vedo in lui grandissimo talento e potenziale, oggi l'ho osservato e mi sono divertito… - gaembw : RT @TUTTOJUVE_COM: RONALDO incorona KULUSEVSKI: 'Vedo in lui grandissimo talento e potenziale, oggi l'ho visto e mi sono divertito. Segnere… - ClaraPorta4 : RT @junews24com: Ronaldo incorona Kulusevski: «Grande talento, farà grandi cose nella Juve» - -