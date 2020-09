Romina Power, sapete dove abita? Casa da sogno per l’ex di Albano (Di martedì 8 settembre 2020) E’ una donna elegante e di classe Romina Power. Ed è in nome di questo suo modo di essere che ha scelto di abitare in una Casa raffinata in stile barocco. Ce la mostra un poco sui Social. Photo by – Google Romina Power e il suo nido che la rispecchia totalmente E’ un personaggio … L'articolo Romina Power, sapete dove abita? Casa da sogno per l’ex di Albano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

