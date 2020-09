Roma, Zaniolo arrivato a Villa Stuart per le visite: le FOTO (Di martedì 8 settembre 2020) Nicolò Zaniolo è arrivato a Villa Stuart. Il centrocampista della Roma verrà sottoposto ad una visita specialistica per capire l’entità dell’infortunio subito ieri sera nel corso della partita tra Italia e Olanda. Si teme per la lesione del legamento del ginocchio sinistro. Sarebbe una beffa a poche settimane dal recupero della rottura dell’altro ginocchio, il destro. Zaniolò si è presentato preciso, alle 9. Niente stampelle, è sfilato con andatura sicura all’interno della clinica Romana. In queste ore si capirà l’entità dell’infortunio e le tempistiche del possibile intervento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

