Roma, ufficiale la cessione di Schick al Bayer Leverkusen (Di martedì 8 settembre 2020) La Roma saluta Patrik Schick che, dopo il prestito di una stagione al Lipsia, resta in Bundesliga ma passa al Bayer Leverkusen. “L’attaccante passa alla società tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro – si legge nel comunicato della società giallorossa – In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto“. Per Schick, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, 58 presenze e otto gol in totale in giallorosso. “La Società augura al calciatore ceco le migliori fortune per la ... Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE KOLAROV ALL'INTER ALLA ROMA 1,5 MILIONI + 0,5 DI BONUS ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: #Schick passa dalla #Roma al #BayerLeverkusen - DiMarzio : #ASRoma, Mkhitaryan a titolo definitivo: ufficiale la rescissione con l'Arsenal - AffariDiCalcio : ?? ??UFFICIALE: #BayerLeverkusen preso Patrik #Schick. Arriva dalla #Roma e ha firmato un contratto fino al 2025… - SCalciomercato : ? UFFICIALE: Patrik #Schick ???? non è più un giocatore della @OfficialASRoma. Il centravanti ceco passa al… -