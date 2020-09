Roma Shick, è il momento dei saluti: visite mediche in corso con il Leverkusen (Di martedì 8 settembre 2020) Roma Shick, è il momento dei saluti: visite mediche in corso con il Leverkusen, nelle prossime ore arriverà il via libera Patrik Schick sta per salutare la Roma. L’attaccante è a Leverkusen in questi momenti per effettuare le visite mediche con il Bayer, come riportato dalla Bild. Il trasferimento, salvo clamorosi dietrofront, è in dirittura d’arrivo: i giallorossi guadagneranno 29 milioni di euro. Nelle prossime ore potrebbero arrivare i comunicati ufficiali da parte di entrambi i club, ma ormai Schick è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

