Roma, sgominata associazione criminale: 7 arresti, spacciavano anche nei pressi delle scuole (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Alle prime ore di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, hanno eseguito 7 misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di altrettante persone alle quali viene contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti Teatro dell’attività investigativa –iniziata dalla fine del 2018- è la borgata del Trullo ed in particolare la piazza di spaccio di via Monte delle Capre. Lo stupefacente venduto era essenzialmente cocaina. Le indagini, portate avanti con metodi tradizionali (appostamenti e pedinamenti) e scientifici (intercettazioni telefoniche ed ambientali) , nel corso del tempo avevano già portato all’arresto in flagranza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Spaccio di droga, sgominata organizzazione criminale al Trullo

Alle prime ore di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, hanno eseguito 7 misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini ...

