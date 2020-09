Roma, rottura del crociato per Zaniolo: domani si opera. 6 mesi di stop? (Di martedì 8 settembre 2020) rottura del crociato del ginocchio sinistro per Nicolò Zaniolo. Questo il responso degli esami strumentali svolti questa mattina secondo quanto riportato da Sky Sport. Una diagnosi che purtroppo era prevedibile dopo l’infortunio patito nel match tra Olanda e Italia in Nations League. domani il giocatore si opererà a Villa Stuart. I tempi di recupero dovrebbero comprendere circa 6 mesi, ma è ancora presto per dare notizie certe su un rientro. A breve l’ufficialità da parte della società giallorossa. Leggi su sportface

