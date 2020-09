Roma, la nota sull’infortunio di Zaniolo: “Lesione completa del legamento crociato” (Di martedì 8 settembre 2020) “Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico”. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della Roma che conferma ufficialmente il responso degli esami clinici ai quali è stato sottoposto Nicolò Zaniolo e che hanno purtroppo confermato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Almeno sei mesi di stop per il giocatore che verrà operato mercoledì. Leggi su sportface

"Nicolo' Zaniolo - spiega la Roma in una nota - e' stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L'iniziale sospetto diagnostico e' stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione com ...

