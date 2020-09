Roma, infortunio Nicolò Zaniolo: l’esito degli esami strumentali (Di martedì 8 settembre 2020) Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, durante il match di ieri tra Italia ed Olanda, ha riportato un brutto infortunio al ginocchio sinistro. Brutte notizie in casa Roma, dopo il brutto infortunio al ginocchio sinistro rimediato ieri sera da Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista, nel corso della sfida contro l’Olanda in Nations League, è rimasto … L'articolo Roma, infortunio Nicolò Zaniolo: l’esito degli esami strumentali proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA PREVISTA PER DOMANI OPERAZIONE A NICOLÒ ZANIOLO CONFERMATA LA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO SINISTR… - pisto_gol : La sfortuna si accanisce con Nicolò Zaniolo, il suo nuovo infortunio al ginocchio sx è un brutto colpo per il ragaz… - diablo771126 : RT @OfficialASRoma: L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. N… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA PREVISTA PER DOMANI OPERAZIONE A NICOLÒ ZANIOLO CONFERMATA LA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO SINISTRO ?? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma infortunio Roma, Zaniolo infortunato in nazionale: le condizioni AsRomaLive.it Zaniolo, infortunio choc: rottura del crociato/ 6 mesi di stop, domani l’operazione

La diagnosi dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo con la nazionale italiana è arrivata, e non poteva essere più tremenda: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La conferma è giunta stam ...

Zaniolo, gli esami confermano la rottura del crociato

Il giocatore della Roma si e' infortunato durante Olanda-Italia ...

La diagnosi dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo con la nazionale italiana è arrivata, e non poteva essere più tremenda: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La conferma è giunta stam ...Il giocatore della Roma si e' infortunato durante Olanda-Italia ...