Roma, il messaggio di Zaniolo dopo la rottura del crociato: “Tornerò presto” (Di martedì 8 settembre 2020) Nicolò Zaniolo conferma la diagnosi della rottura del crociato dopo Olanda-Italia, gara di Nations League andata in scena ieri sera. Il centrocampista della Roma ha affidato a Instagram il messaggio per i tifosi: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto – si legge – stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò presto”. L’operazione al ginocchio verrà eseguita domani a Villa Stuart. Il post di Zaniolo: View this post on Instagram Per le tantissime ... Leggi su sportface

