Roma | grosso incendio nel campo rom di via Salone FOTO e VIDEO

Un grosso incendio è divampato nella tarda serata di oggi, 8 settembre, a Roma, davanti al campo Nomadi di Via Salone. L'incendio, scoppiato intorno alle ore 22:00, ha coinvolto cumuli di materiale abbandonato, rifiuti di varia natura e copertoni di auto. Le fiamme, particolarmente violente, hanno generato una densa colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenute 2 Squadre dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Nessun nucleo abitativo è rimasto distrutto e nessuna persona è rimasta ferita.

