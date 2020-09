Roma, Fienga: “Dzeko sarà il nostro capitano fin quando lo vorrà”. Ipotesi rinnovo fino al 2023 (Di martedì 8 settembre 2020) La Roma punta ancora su Dzeko e non lo cederà fino a quando non sarà lo stesso attaccante a chiederlo. Un messaggio chiaro e forte quello inviato dal CEO giallorosso Guido Fienga a margine dell’evento “Premio Pietro Calabresi”. Ecco un estratto delle dichiarazioni: “Ritengo che la Roma abbia un allenatore forte e una squadra forte, … L'articolo Roma, Fienga: “Dzeko sarà il nostro capitano fin quando lo vorrà”. Ipotesi rinnovo fino al 2023 Leggi su dailynews24

Erano seduti uno a fianco all'altro Daniele De Rossi e Guido Fienga, storia e presente della Roma, in prima fila nella piazza centrale di Soriano nel Cimino, per la decima edizione del premio "Castagn ...Le ultime notizie dell’8 settembre sulle trattative di mercato della Roma con acquisti e cessioni in diretta. Per Nicolò Zaniolo si tratta di rottura del crociato e adesso la Roma farà le valutazioni ...