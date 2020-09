Roma, domani riaprono gli asili nido. Rampelli: ‘Educatrici senza mascherine, un disastro di organizzazione’ (Di martedì 8 settembre 2020) “domani riapriranno gli asili nido della Capitale e 3mila educatrici, a cui si aggiungono anche le insegnanti delle scuole materne, non hanno ancora ricevuto i necessari dispositivi di protezione individuale. Mancano all’appello le mascherine, quelle più funzionali a evitare che chi le indossa possa essere contagiato da Covid.19. Ma c’è di più, in molti nidi le aule e i servizi igienici sono stati trovati esattamente come a marzo scorso, nessuna pulizia e tanto meno sanificazione. Se da una parte il sindaco di Roma dimentica gli asili comunali, per i nidi in convenzione e in concessione non sarebbe stata prevista alcuna fornitura, mentre i servizi socio educativo privati ancora aspettano la materializzazione dei sussidi economici stanziati ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Davide Malizia il “Meilleur Tireur de Sucre Artistique du Monde”, ovvero il “Miglior Artista al Mondo dello Zucchero”. Premiato domenica 6 settembre a Roma, in un grande evento presso Palazzo Naiadi, ...

Ginocchio Zaniolo ko “Tornerò presto, grazie a tutti per il supporto”

ROMA (ITALPRESS) – Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Questo l’esito dei controlli ai quali si è sottoposto Nicolò Zaniolo questa mattina a Villa Stuart, a Roma, dopo l’infortunio ...

