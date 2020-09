Roma, chiude la storica pasticceria Cavalletti. Dalle voci sulla Regina Elisabetta alla mobilitazione social (Di martedì 8 settembre 2020) chiude la pasticceria Cavalletti, locale storico di Roma. Il locale aveva chiuso i battenti durante la fase dura dell’emergenza coronavirus. Se sei di Roma e dici Millefoglie la testa vola alla storica pasticceria Cavalletti. In realtà parliamo di una pasticceria diventata famosa nel mondo e sembra che addirittura la Regina Elisabetta fosse una cliente abituale. O almeno così narra la leggenda. Regina Elisabetta e FilippoIl successo della pasticceria Cavalletti La pasticceria Cavalletti è rinomata per il suo Millefoglie secondo gli estimatori unico ... Leggi su newsmondo

