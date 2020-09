Roma, arrestato dj Franceschino: avrebbe stuprato e segregato una donna per giorni (Di martedì 8 settembre 2020) arrestato dj Franceschino: avrebbe stuprato e segregato una donna per giorni Ha maltrattato, picchiato e segregato in una stanza una prostituta di 31 anni il dj Romano arrestato dagli agenti del commissariato Vescovio e condotto nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di spaccio di droga. Ma Francesco Cirioni, dj di fama internazionale conosciuto con il nome di Franceschino e proprietario dell’emittente Radio Zerosei, è anche indagato per violenza sessuale e rapina aggravata dopo aver violentato la donna per tre giorni. Ingaggiata su Via Salaria al costo di 1.000 euro, la 31enne credeva di dover solo offrire le sue prestazioni sessuali, ma si ... Leggi su tpi

Roma, 8 set. (askanews) – La figura dell’opposizione bielorussa Maria Kolesnikova è stata arrestata al confine con l’Ucraina. Lo ha detto oggi il servizio di guardia di frontiera all’AFP aggiungendo c ...

Boss di Cosa Nostra stacca il mignolo di un agente penitenziario con un morso e lo ingoia

Stacca il mignolo di un agente con un morso e lo ingoia. L'episodio, riporta il Messaggero, è avvenuto nel carcere romano di Rebibbia lo scorso 17 giugno. Il responsabile è un boss di Cosa Nostra cond ...

