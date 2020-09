Rizzani De Eccher costruirà il ponte di legno più lungo al mondo (Di martedì 8 settembre 2020) Un contratto per la progettazione e realizzazione del ponte più lungo del mondo con struttura in legno, sul lago Mjosa in Norvegia, è stato firmato oggi dai rappresentanti dell’autorità stradale norvegese Nye Veier e la joint venture “Berinor Ans”, che associa l’azienda Rizzani De Eccher (Udine) e Besix (Bruxelles). Lo ha annunciato in una nota Rizzani De Eccher. Il contratto prevede la progettazione e l’ulteriore sviluppo del progetto infrastrutturale E6 Moelv-Roterud, con la costruzione di un ponte principale sul lago Mjosa, lungo più di un chilometro, e una sezione di 11 chilometri di autostrada a 4 corsie. “Il nuovo concetto ... Leggi su udine20

