Ritorno in Classe, Ecco Come Riaprirà L’Istituto più Grande d’Italia (Di martedì 8 settembre 2020) L’istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo è il più Grande d’Italia e accoglie 2500 studenti. Il preside ha spiegato all’Adnkronos Come si tornerà in Classe. Per l’istituto la prima campanella suonerà il 22 settembre. “Stiamo facendo dei lavori nella scuola, Come il ripristino dei servizi igienici, la sistemazione di alcuni cartelli con indicazioni, e voglio che gli studenti tornino in aula quando è tutto pronto” spiega il preside. “Partiamo il primo giorno con le V, il secondo con le IV, il terzo giorno con le III e il quarto con le II” dichiara. “Le prime invece, ne abbiamo 24, entreranno sei per volta ogni giorno nei primi quattro giorni ma in tarda mattinata, in modo da evitare ... Leggi su youreduaction

