Ritiro Palermo, esami strumentali per Doda: lesione al bicipite femorale. Il comunicato (Di martedì 8 settembre 2020) Nuova tegola per Roberto Boscaglia.Massimiliano Doda ha rimediato una lesione alla regione mio-tendinea del bicipite femorale sinistro, come diffuso pochi istanti fa dal club rosanero sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione.“Masimiliano Doda si è sottoposto oggi, presso il Policlinico di Palermo dal consulente del club rosanero prof. Piero Cimino, ad un esame di risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione alla regione mio-tendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore, che proseguirà il percorso fisioterapico già iniziato, si sottoporrà ad una nuova indagine strumentale la prossima settimana”, si legge. Leggi su mediagol

Si cerca ancora un attaccante ma al momento il Palermo non sembra avere fretta. Dario Mirri non vuole illudere nessuno e in ogni sua intervista continua a mantenere un profilo basso, soprattutto sulle ...

La stagione di Alessandro Martinelli è finita prima di iniziare e con essa anche l'intera carriera. Il calciatore non prenderà parte ne agli allenamenti ne alle partite che il Palermo disputerà in ser ...

