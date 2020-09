Risultati Nations League: manita del Belgio, poker della Francia e doppietta di Ronaldo (Di martedì 8 settembre 2020) Risultati Nations League: poker della Francia contro la Croazia, manita del Belgio contro l’Islanda. doppietta di Ronaldo Si è chiusa la seconda giornata di Nations League. Ecco tutti i Risultati e i marcatori. Lega AGruppo 2Belgio-Islanda 5-1 (13′ Witsel, 17′ Batshuayi, 50′ Mertens, 69′ Batshuayi, 80′ Doku; 11′ Fridjonsson)Danimarca-Inghilterra 0-0 Gruppo 3Francia-Croazia 4-2 (43′ Griezmann, 45’+1 aut. Livakovic, 65′ Upamecano, 76′ Giroud; 17′ Lovren, 55′ Brekalo)Svezia-Portogallo 0-2 (45′ Ronaldo, 72’ ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Barella è il match winner di #OlandaItalia 7 vittorie esterne su 8 nella serata di #NationsLeague - SkySport : Ronaldo fa 101 gol col Portogallo Tutti i risultati della serata di Nations League ? - PeterDavos7 : RT @SkySport: Ronaldo fa 101 gol col Portogallo Tutti i risultati della serata di Nations League ? - Gazzetta_it : Francia-Croazia, spettacolare 4-2 in #NationsLeague. Belgio e Portogallo show, inglesi pari - LETSALLEXPLORE : RT @SkySport: Ronaldo fa 101 gol col Portogallo Tutti i risultati della serata di Nations League ? -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Nations

Sky Sport

Ultima serata di Nations League per questa finestra e tre nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali. DANIMARCA-INGHILTERRA 0-0 – Pareggio senza reti per Christian Eriksen ed i suoi compagni con ...Buone notizie per l'Inter, sul campo d'allenamento e sul mercato. Tutti i tamponi eseguiti finora al gruppo squadra, tanto ai giocatori quanto allo staff, sono risultati negativi. L'attività alla Pine ...