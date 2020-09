Riportavano il marchio 'Ce' contraffatto, blitz della Finanza in un negozio: 100mila articoli sequestrati (Di martedì 8 settembre 2020) Maxi sequestro di articoli della Guardia di Finanza di Forlì. I baschi verdi hanno effettuato un controllo in un bazar, togliendo dal mercato 100mila prodotti li non conformi alle normative europee in ... Leggi su forlitoday

Alla moda e con richiami a note griffe. Ma false. Sono 1.717 le mascherine contro il Covid-19 che i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato all’interno dei locali d ...

Coronavirus: la Finanza sequestra 900 mila mascherine non conformi a Orbassano

TORINO. Quando la partita è arrivata al confine dalla Cina, le Dogane le hanno classificate come non conformi e hanno imposto che venisse eliminata l’etichettatura CE e che si specificasse agli acquir ...

