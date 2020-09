Ripartono le scuole a Roma, Zotta: ‘Prosegue la distribuzione dei banchi monoposto’ (Di martedì 8 settembre 2020) “Dal primo settembre scorso abbiamo iniziato a distribuire banchi e sedie monoposto nelle scuole superiori di Roma e del territorio metropolitano. Nella sola giornata di martedì scorso abbiamo rifornito 15 scuole e stiamo procedendo in altri Istituti superiori. Contiamo entro l’inizio delle lezioni di completare la fornitura dei circa 8000 banchi e 3000 sedie che la Città metropolitana ha acquistato con i fondi Pon. Gli arredi sono stati oggetto di una richiesta da parte delle scuole al nostro Ente metropolitano. Abbiamo fatto una ricognizione per quanto riguarda l’utilizzo dei banchi biposto e in completa autonomia, possiamo stoccare quelli inutilizzati dalle scuole per conservarli. Abbiamo migliaia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ripartono le scuole a Roma, Zotta: ‘Prosegue la distribuzione dei banchi monoposto’ - ParisiSonia : RT @NewSicilia: Ripartono le attività didattiche nelle #scuole, in esclusiva ce ne parla l'assessore @robertolagalla della @Regione_Sicilia… - lore526 : RT @sole24ore: Da Bolzano a Vo’ Euganeo a Milano: ecco le scuole che ripartono oggi - TerniLife : Terni: ripartono asili e scuole, ma ancora troppe questioni aperte - - GianniVaretto : Quali scuole ripartono oggi, tra mille incognite -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono scuole Da Bolzano a Vo’ Euganeo a Milano: ecco le scuole che ripartono oggi Il Sole 24 ORE Cerveteri, scuole Covid-free pronte alla ripartenza da lunedì 14 Settembre

Il Sindaco Alessio Pascucci e la Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Cennerilli annunciano le modalità di riapertura e i servizi a disposizione. “Tutte le scuole comunali di Cer ...

Scuola, Azzolina al Senato: «Il rischio zero non esiste»

Il rischio zero non esiste: così la ministra Lucia Azzolina in audizione al Senato, dove ha riferito alla commissione Istruzione i passi che il governo ha fatto e sta facendo per «far ripartire l’atti ...

Il Sindaco Alessio Pascucci e la Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Cennerilli annunciano le modalità di riapertura e i servizi a disposizione. “Tutte le scuole comunali di Cer ...Il rischio zero non esiste: così la ministra Lucia Azzolina in audizione al Senato, dove ha riferito alla commissione Istruzione i passi che il governo ha fatto e sta facendo per «far ripartire l’atti ...