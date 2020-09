Rio Saliceto. Pirata della strada investe e uccide ciclista di 44 anni (Di martedì 8 settembre 2020) Tragedia della strada a Rio Saliceto (Reggio Emilia) dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un Pirata della strada. La vittima è un marocchino di 44 anni, residente a Rio Saliceto, travolto martedì pomeriggio in via Ca’ de Frati, una strada di campagna, nella Bassa reggiana. L’investitore, secondo le prime analisi, era su un mezzo pesante, un trattore o un camion. Il quarantenne era in bici ed è stato travolto da qualcuno che non si è fermato a prestargli soccorrerlo. I sanitari del 118 hanno cercato di salvare la vita al ciclista, ma ogni tentativo è stato vano. Leggi su laprimapagina

