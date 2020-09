Rihanna, incidente in scooter per la cantante: lividi e contusioni sul volto [FOTO] (Di martedì 8 settembre 2020) Momenti di paura e di comprensibile inquietudine per i fan di Rihanna, che nelle scorse ore hanno dovuto fare i conti con alcune dure immagini della cantante circolate via social. A pubblicare per primo le FOTO, scattate al buio ed evidentemente “rubate” all’artista americana, ben poco intenzionata a presentarsi così in pubblico, è stato il portale statunitense TMZ; in queste, il volto della musicista appariva coperto di lividi e contusioni, crucciato in un espressione chiaramente a disagio. Il pensiero dei fan sui social è subito corso alle storiche immagini della cantante risalenti alla sua relazione con Chris Brown, gettando immediatamente in allarme milioni di persone. Nulla del genere; dietro le escoriazioni apparse in faccia ... Leggi su velvetgossip

Novella_2000 : Fan preoccupati per Rihanna: volto pieno di lividi, ecco perché (FOTO) - livelifeVale : RT @Radio105: Buona guarigione, @rihanna! #Rihanna #7settembre #Radio105 - MENUETTOit : #Food e #Music: Rihanna ha avuto un incidente con il suo scooter: come sta adesso - giuuk : Brutto incidente per Rihanna, la foto su Instagram preoccupa i fan - radiokisskiss : Brutto incidente in scooter per Rihanna, la popstar sta bene! Per lei sono un grande spavento ??… -