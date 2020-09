Ridley Scott: «Al lavoro su un nuovo Alien» (Di martedì 8 settembre 2020) Un altro film, che possa proseguire nella direzione indicata dagli ultimi due. Ridley Scott, in occasione di un’intervista con Forbes, ha confermato di star lavorando a un nuovo Alien. «È in corso d’opera», ha detto, «Con Prometheus e Covenant, abbiamo seguito una strada con la quale provare a reinventare la ruota. Credo sia improbabile pensare di ritornare, direttamente o meno, a questo tipo di approccio. Prometheus ha già detto tutto quel che poteva», ha spiegato Ridley Scott, senza nulla svelare sul cast o sulla trama della pellicola in fieri. Leggi su vanityfair

GioelePaglia : Ridley Scott torna a parlare del futuro di Alien e delle giuste domande da porsi per proseguire la saga… - A_Bazzu : E niente, quando c’è Ridley Scott bisogna alzare le mani. Prima puntata assurda. #RaisedByWolves - divorex82 : RT @HDblog: Alien di Ridley Scott, il regista conferma lo sviluppo di un nuovo film - HDblog : RT @HDblog: Alien di Ridley Scott, il regista conferma lo sviluppo di un nuovo film - nerditudine : @LadySbatSnow @daniel_cuello Citano il fattaccio in 'Hannibal', il film degli anni 2000 di Ridley Scott -