Riapertura scuole, per ragazzi e genitori si prospetta un settembre drammatico (Di martedì 8 settembre 2020) Non parliamo neanche di tutte le madri, e padri e in generali famiglie, che, pur senza scuola dai primi di marzo, si troveranno a dover aspettare dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, visto che molte regioni hanno deciso, eludendo l’intenzione della ministra Azzolina di riaprire il 14 come data nazionale, di procrastinare di altri giorni l’avvio. Tutto questo mentre, nel resto d’Europa, le scuole nel frattempo hanno chiuso, poi riaperto, poi richiuso e infine riaperto, gestendo i relativi, ma non immensi problemi conseguenti. Purtroppo da noi ogni normalità e buon senso sembra impossibile. E infatti quello che sto vedendo, nei gruppi Facebook di mamme, parlando con amiche e conoscenti, ha davvero dell’inverosimile. E del tragico, anche. L’orario, anzitutto. In moltissime scuole è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

La data del 14 settembre è quella universalmente indicata in Italia per la riapertura delle scuole. Non ci sarà però piena uniformità in tutto il Paese: alcune regioni apriranno dopo. Si avvicina la d ...

La prima campanella è suonata ieri. Dopo sei mesi di chiusura, è arrivato il momento di riaprire: ieri è stata la volta degli istituti dell’Alto Adige. E, a mano a mano, riprendono vita anche le class ...

La data del 14 settembre è quella universalmente indicata in Italia per la riapertura delle scuole. Non ci sarà però piena uniformità in tutto il Paese: alcune regioni apriranno dopo. Si avvicina la d ...