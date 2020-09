Riapertura scuole, oltre a proteggerci dal Covid pensiamo anche a costruire percorsi diversi (Di martedì 8 settembre 2020) I primi giorni di scuola, si sa, sono sempre stati segnati dall’incertezza, dalla novità, da un po’ di paura, soprattutto quando si inizia un nuovo ciclo: che compagni avrò? Come saranno i professori? Quest’anno i dubbi e le preoccupazioni sono altre e nessuna di facile soluzione. L’emergenza Covid ha riconfigurato non solo l’aspetto delle aule, che avranno i banchi distanziati, ma anche il modo di pensare la scuola. Gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico sono passati attraverso la rete, con non poche difficoltà. Gli insegnanti andrebbero lodati per la rapidità con cui hanno saputo riconfigurare il loro metodo di lavoro (cosa non facile, lo dico per esperienza), ma in qualche modo ce l’hanno fatta. Ora si riparte in presenza, per fortuna. Dopo una prima sbornia iniziale di entusiasmo ... Leggi su ilfattoquotidiano

