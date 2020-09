Riapertura scuole, Cassino e Anagni posticipano al 24. Frosinone chiede i nuovi banchi (Di martedì 8 settembre 2020) In Ciociaria, in diversi Comuni, la Riapertura delle scuole per il 14 settembre è stata annullata o è in bilico, come nel caso di Cassino ed Anagni, dove i rispettivi sindaci hanno annunciato che si riprenderà il 24 di settembre, dopo il referendum e potrebbe essere anche il caso di Frosinone. E’ di poco fa la nota stampa a firma del primo cittadino, Nicola Ottaviani, il quale ha fatto il punto della situazione. Il comunicato“Allo stato attuale, non abbiamo ancora la certezza che il Ministero e la Protezione civile nazionale riescano a consegnare i banchi monoposto entro il prossimo fine settimana – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – e, a questo punto, non è possibile continuare a lasciare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

