Riapertura Scuola Posticipata, De Magistris: Eravamo Pronti per il 14 Settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, interviene a La 7 e parla di Riapertura delle scuole in Campania. “Il rinvio al 24? Rispondo con una battuta: potevano accorgersene anche prima, che le elezioni regionali e l’apertura della Scuola coincidevano” commenta il sindaco di Napoli. “Questo dà l’idea dell’approssimazione, ma arrivati a questo punto è giusto non far coincidere le elezioni con l’apertura della Scuola. Noi Eravamo Pronti per il 14, saremo Pronti per il 24” conclude. Leggi su youreduaction

matteosalvinimi : #Salvini: Nel fine settimana saremo nelle piazze di tutta Italia a chiedere il parere degli italiani su come far ri… - agorarai : 'Buongiorno suona la campanella del primo giorno di scuola di Agorà. Partiamo da quella che è per tutti la priorità… - ilfoglio_it : Non trasformiamo la riapertura della scuola in un delitto di Cogne. Politici, genitori e talk tv vadano a lezione d… - mante : Quale didattica alla riapertura delle scuole, Boccia Artieri: “Ecco la vera sfida” - GVL42867714 : RT @ilfoglio_it: Non trasformiamo la riapertura della scuola in un delitto di Cogne. Politici, genitori e talk tv vadano a lezione dai nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Quali regioni hanno rinviato la riapertura delle scuole: l’elenco aggiornato Fanpage.it Scuola, Conte: "Superata la maggior parte delle criticità. Fiducioso su riaperture"

(Teleborsa) - "È stata superata la maggior parte delle criticità, i lavori procedono molto bene". Questo il commento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ieri – dopo la firma del Dpcm che h ...

Unife, personale in ufficio e pergamene in Fiera

I dipendenti in smart working tornano in ateneo dalla prossima settimana Duemila studenti invitati alla consegna delle lauree tra il 21 e il 26 settembre Tornano a ripopolarsi gli uffici di Unife dopo ...

(Teleborsa) - "È stata superata la maggior parte delle criticità, i lavori procedono molto bene". Questo il commento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ieri – dopo la firma del Dpcm che h ...I dipendenti in smart working tornano in ateneo dalla prossima settimana Duemila studenti invitati alla consegna delle lauree tra il 21 e il 26 settembre Tornano a ripopolarsi gli uffici di Unife dopo ...