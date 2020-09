Regionali, Boccia: “Pd lasciato solo, al M5s è mancato coraggio” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Al M5S sulle regionali e’ mancato il coraggio. Noi dall’alleanza sui territori siamo stati lasciati soli e penso che non sia stata una buona scelta”. Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, a Radio Cusano Campus. Leggi su dire

zaiapresidente : ?? Ci fa piacere che il ministro per gli affari regionali Boccia abbia annunciato un’apertura sul fronte dell’accord… - AlfaTan31621496 : RT @zaiapresidente: ?? Ci fa piacere che il ministro per gli affari regionali Boccia abbia annunciato un’apertura sul fronte dell’accordo pe… - IenadelTavolier : La debolezza che vuol governare! @Mov5Stelle @pdnetwork Due minoranze inconciliabili nei programmi ma ugualmente le… - MauroGiubileo : Al #FestivaldelCinema de @la_Biennale di #Venezia c’erano anche il sottosegretario @ManlioDS (quello dei #libici in… - UKOWEN_BAD1 : RT @zaiapresidente: ?? Ci fa piacere che il ministro per gli affari regionali Boccia abbia annunciato un’apertura sul fronte dell’accordo pe… -