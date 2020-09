Regina King di Watchmen è la prima regista afroamericana alla Mostra del Cinema di Venezia (Di martedì 8 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Non si può dire che la carriera di Regina King sia appena iniziata: il primo ruolo di rilievo l’ha ottenuto nel 1985 nella sitcom 227, per poi continuare a lavorare parecchio sia in televisione (Leap of Faith, The Boondocks, The Leftovers) sia al Cinema (Jerry McGuaire, Nemico pubblico, Ray, Se la strada potesse parlare, quest’ultimo le è valso anche un Oscar). Ma è sicuramente con la sua partecipazione all’acclamatissima miniserie Watchmen che la sua popolarità è stata consacrata definitivamente e a livello internazionale. In questi giorni, poi, è diventata una donna da primato: è la prima regista afroamericana a essere stata selezionata alla ... Leggi su wired

