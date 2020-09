Referendum, il direttore de La Notizia a Mattino 5: “Il Paese ha bisogno di riforme profonde. Il taglio dei parlamentari è il primo passo” (Di martedì 8 settembre 2020) Il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà ospite a Mattino 5 sul tema del Referendum sul taglio dei parlamentari: “Il Paese ha bisogno di riforme profonde. Il taglio dei parlamentari è il primo passo”. L'articolo Referendum, il direttore de La Notizia a Mattino 5: “Il Paese ha bisogno di riforme profonde. Il taglio dei parlamentari è il primo passo” LA Notizia. Leggi su lanotiziagiornale

gioalbarosa : di via del loro Direttore partecipante ?? QUI, c’è @mariolavia con il suo “Conte, l’uomo che cammina su due trampoli… - mariasole813 : RT @PoliticaPerJedi: @PierfPier L'editoriale di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, sintetizza secondo me in modo efficace i buoni… - GandalfRosso : RT @PoliticaPerJedi: @PierfPier L'editoriale di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, sintetizza secondo me in modo efficace i buoni… - usciamodalmedi1 : RT @PoliticaPerJedi: @PierfPier L'editoriale di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, sintetizza secondo me in modo efficace i buoni… - AnnaTodisco5 : RT @PoliticaPerJedi: @PierfPier L'editoriale di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, sintetizza secondo me in modo efficace i buoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum direttore Cosa c’è da sapere sul referendum costituzionale sul numero dei parlamentari LifeGate Referendum, il direttore de La Notizia a Mattino 5: “Il Paese ha bisogno di riforme profonde. Il taglio dei parlamentari è il primo passo”

Il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà ospite a Mattino 5 sul tema del referendum sul taglio dei parlamentari: “Il Paese ha bisogno di riforme profonde. Il taglio dei parlamentari è il primo passo ...

Sul taglio dei parlamentari, “La barzelletta di ieri fa scuola oggi” (lettera)

Oggi la mia mente ritorna agli anni torinesi ‘49/’50, anni come oggi complicati, ma tesi alla ricostruzione in generale e, ad un miglioramento della situazione famigliare che dalla bicicletta aspira a ...

Il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà ospite a Mattino 5 sul tema del referendum sul taglio dei parlamentari: “Il Paese ha bisogno di riforme profonde. Il taglio dei parlamentari è il primo passo ...Oggi la mia mente ritorna agli anni torinesi ‘49/’50, anni come oggi complicati, ma tesi alla ricostruzione in generale e, ad un miglioramento della situazione famigliare che dalla bicicletta aspira a ...