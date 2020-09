Recovery plan, pronte le linee guida del piano nazionale di ripresa e resilienza. I punti chiave individuati dal Governo: Tlc, istruzione, salute, lavoro e infrastrutture (Di martedì 8 settembre 2020) “Riduzione strutturale del cuneo fiscale sul lavoro tramite una riforma dell’Irpef in chiave progressiva” da attuare con una legge delega entro fine 2020 e i decreti attuativi entro il 2021. E’ quanto prevede la bozza delle “linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza” alla base del Recovery plan italiano. Il documento contiene “sfide, missioni e azioni/progetti” e prevede la revisione degli ammortizzatori sociali in “chiave perequativa” all’interno di una legge delega di riforma del lavoro entro aprile 2021. Tra le azioni pianificate dal Governo anche il completamento della ... Leggi su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : Recovery plan, Amendola: “Nessun ritardo sul lavoro preparatorio. Giovedì le linee guida, dal 15 ottobre consultazi… - ilriformista : Recovery plan, #Conte tace e vuole fare tutto da solo L'editoriale di @renatobrunetta - Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Primo passo per il Recovery plan: ecco le linee guida. Ma tutto dipenderà dagli appetiti dei ministri - voceditalia : Primi passi per il Recovery Plan. Ue: “Vigileremo” - GiulioTerzi : L'occasione del Recovery Plan (e non solo) per Aerospazio e Difesa. Parla Festucci (Aiad) - -