Rebibbia, il boss di Cosa Nostra si infastidisce e ingoia il dito di un agente (Di martedì 8 settembre 2020) Infastidito da una perquisizione in cella, il boss di Cosa Nostra si è scagliato contro gli agenti ferendone gravemente uno. Trasferito. Orrore nel carcere romano di Rebibbia. Il boss di Cosa Nostra, Giuseppe Fanara, ha aggredito sette agenti di polizia penitenziaria ferendo un pò tutti ma in particolare in modo grave, uno di loro. Fanara è stato condannato all’ergastolo e sta scontando la sua pena in regime di altissima sicurezza al 41-bis. Da nove anni si trova nel complesso romano. Oggi si è infastidito per una normale perquisizione in cella e si è preso un’altra denuncia per lesioni aggravate, lesioni gravissime e resistenza. Che per un ergastolano ... Leggi su chenews

