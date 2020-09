Real Madrid, Kroos elogia Zidane: «Il miglior allenatore che si possa desiderare» (Di martedì 8 settembre 2020) Toni Kroos ha esaltato le qualità dell’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Germania, come riportato da As ha elogiato le qualità dell’allenatore dei Blancos Zinedine Zidane. «Il fatto che Zidane sia stato un calciatore aiuta molto. Sa esattamente cosa vuol dire essere un giocatore del Real Madrid e sfrutta alla perfezione questa conoscenza. È anche incredibilmente bravo a gestire una squadra ricca di stelle e campioni. Zidane tiene tutto sotto controllo, tratta ogni giocatore allo stesso modo e ci guida. Devo dire che è ... Leggi su calcionews24

James Rodriguez riparte da Goodison, la casa dell'Everton che ha pagato 26 milioni di euro al Real Madrid per il cartellino del 29enne colombiano. James, che aveva ancora un anno di contratto con i ca ...

Siamo tutti legati allo stemma del nostro club del cuore ma come la prendereste se scopriste che 10 club di serie minori hanno rubato lo stemma alla vostra squadra? Scopriamo insieme chi ha commesso q ...

