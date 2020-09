Raggi: Telefonata a Zingaretti? Ognuno ha proprie competenze (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “Una Telefonata a Zingaretti per convincerlo a consentire la presenza di pubblico agli Internazionali? Il riparto di competenze e’ molto stretto. Per quello che ci ha riguardato – cito l’esempio del Teatro dell’Opera – ho voluto fortemente che riprendessero gli eventi seguendo tutte le prescrizioni anche per la presenza del pubblico. Io il mio lo faccio, quello che posso lo faccio. Sul tema sanitario la competenza e’ delle regioni”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della presentazione degli Internazionali d’Italia di tennis, torneo in programma al Foro Italico di Roma dal 14 al 21 settembre. Leggi su romadailynews

