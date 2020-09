Quirinale: Mattarella a Loreto accende lampada pace per Giubileo Lauretano (Di martedì 8 settembre 2020) Loreto (An), 8 set. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso nella Basilica della Santa Casa di Loreto la lampada della preghiera per l’Italia, un rito che si ripete da 22 anni e che quest’anno, in occasione del Giubileo Lauretano, “si estende a tutta l’umanità”, come ha spiegato l’arcivescovo delegato pontificio di Loreto, Fabio Dal Cin. La cerimonia è avvenuta al termine della Messa celebrata dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

