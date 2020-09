"Quell'odore terribile". Giallo di Caronia, la terrificante testimonianza dell'uomo che ha ritrovato Gioele (Di martedì 8 settembre 2020) A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, tornato in onda su Canale 5 ieri, lunedì 7 settembre, si è parlato anche del Giallo di Caronia, della morte di Viviana Parisi e del figlio, Gioele Mondello, il dramma che ha tenuto per tutto agosto l'Italia con il fiato sospeso. A parlare è Giuseppe Di Bello, l'ex carabiniere che dopo lunghi giorni di infruttuose ricerche ha trovato i resti di Gioele: "Volevo partecipare alle ricerche, perché questa vicenda mi aveva toccato ed erano quindici giorni che avevo il magone - ha spiegato alla D'Urso -. Quella mattina inizialmente ho guardato lungo un ruscello, convinto che se fosse vivo Gioele si sarebbe diretto verso il mare. Poi ho dovuto lasciare quel punto perché non si passava ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Quell odore La conserva di pomodoro napoletana , come si fa - Positanonews Positanonews Beppe Sala torna a processo per Expo. Quell'Expo che fu il suo grande successo

Ancora cattivi odori Il Gabbiano non riapre

I bambini della scuola d’infanzia "Il gabbiano" a Sirolo non torneranno sui banchi di quell’edificio allo squillo della prima campanella dell’anno scolastico. "Nonostante le mie sollecitazioni, a oggi ...

