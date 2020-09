“Quando, quando, quando…”, la commovente dedica di Tony Renis alla moglie di Rolf Feltscher per il padre morto di Coronavirus in Italia (Di martedì 8 settembre 2020) Tony Renis sorprende la moglie di Rolf Feltscher, difensore dei Los Angeles Galaxy cantando ‘quando quando quando’, come tributo per il padre morto di Covid-19 lo scorso maggio in Italia. Giuliana Fletcher era molto legata al padre il quale le cantava sempre la canzone di Renis da piccola. quando il calciatore svizzero-venezuelano ha scoperto di avere un amico in comune con il cantante Italiano, ha organizzato una performance a sorpresa per la moglie. Fletcher ha portato la moglie e la figlioletta in uno studio di registrazione a Los Angeles dicendo di dover registrare una cover di una ... Leggi su ilfattoquotidiano

