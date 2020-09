Qualificazioni Europei Under 21, Svezia-Italia 3-0: Azzurrini travolti a Kalmar, parte male l’era Nicolato (Di martedì 8 settembre 2020) Passo falso al debutto con Nicolato in panchina per l'Italia Under 21 nel match valido per le Qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma in Ungheria e Slovenia nel 2021. La Svezia ha agevolmente disposto degli Azzurrini, imponendosi con il punteggio di 3-0 e decidendo le sorti del match in pratica nella prima mezz'ora di gara. la doppietta di Almqvist ha tagliato le gambe ai ragazzi di Nicolato che sono apparsi confusi, caotici e decisamente sotto ritmo rispetto ai padroni di casa. L'acuto di Cutrone che scheggia la traversa non basta a scuotere l'Italia che in apertura di ripresa subisce il terzo gol che suona come un inesorabile sentenza: ci pensa Henriksson a rimpinguare il tabellino per la selezione scandinava. Non ... Leggi su mediagol

Mediagol : Qualificazioni #EuropeiUnder21, Svezia-#Italia 3-0: Azzurrini travolti a Kalmar, parte male l’era Nicolato - Mediagol : Qualificazioni Europei Under 21, Svezia-#Italia 3-0: Azzurrini travolti a Kalmar, parte male l'era Nicolato… - ivanzamoranobam : RT @Chris_ItaArg: Tra un mese esatto, nell'ennesima pausa nazionali, dovrebbero iniziare le qualificazioni sudamericane per il mondiale 202… -