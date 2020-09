Qualificazioni Europei Under 21 2021, Svezia-Italia: data, orario e tv (Di martedì 8 settembre 2020) Alle 18:30 di martedì 8 settembre Svezia e Italia scenderanno in campo in occasione della fase a gironi di Qualificazioni agli Europei del 2021 della categoria Under 21. Gli azzurrini di Nicolato si rituffano negli impegni ufficiali dopo aver vinto 2-1 contro la Slovenia: all’Italia serve piazzare un colpo deciso per prendersi la vetta del girone. Dall’altra parte gli scandinavi hanno già ripreso la contesa ufficiale, perdendo tuttavia contro l’Islanda: questa è la loro ultima spiaggia. Il match sarà visibile in diretta tv e in chiaro sul digitale terrestre, precisamente su RAI 2 HD. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Leggi su sportface

