Qualcuno ha disattivato telecamere e lampioni durante il pestaggio di Willy a Colleferro (Di martedì 8 settembre 2020) I racconti dei testimoni e delle istituzioni locali confermano quello che, davanti ai giornalisti, hanno detto gli amici di Willy Monteiro Duarte il giorno dopo. Ovvero, che nel parco antistante rispetto al locale Duedipicche le risse erano frequenti, tanto da indurre i residenti a lamentarsi e le amministrazioni comunali di Colleferro a installare telecamere e lampioni proprio all’interno dell’area verde. Tuttavia, si scopre oggi, le telecamere e i lampioni erano stati disattivati proprio durante il pestaggio di Willy. LEGGI ANCHE > La morte di Willy si poteva evitare: «Li conoscono tutti quei fratelli, sono due furie» telecamere pestaggio ... Leggi su giornalettismo

